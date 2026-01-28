Horacio Zeballlos

La sana costumbre de Horacio Zeballos
A sus 40 años, el mejor doblista argentino de todos los tiempos busca otra final y volver a ser número uno del mundo.
A sus 40 años, el mejor doblista argentino de todos los tiempos busca otra final y volver a ser número uno del mundo.
El marplatense junto a Marcel Granollers tienen debut confirmado para el segundo Master 1.000 consecutivo en Estados Unidos.
El marplatense junto a Marcel Granollers superaron a los italianos Bolelli-Vavassori con quienes habían perdido dos veces en el año, y jugarán la final del Master 1.000.
La marplatense en su regreso a la actividad, alcanzó las semifinales del W15 de Cancún y va por más como segunda pre-clasificada. Horacio Zeballos, por su parte, quedó eliminado en cuartos de final del Master 1.000 de Cincinatti.