En el predio de Aldosivi, volvieron a hacerse fuertes las jugadoras de un equipo que representa de la mejor manera a la ciudad. Por actitud, fútbol y rebelión ante la adversidad. Anoche ganaban, se lo dieron vuelta pero reaccionaron.

El partido empezó 1 a 0 para las marplatenses, con el tanto de Jaqueline Martínez. Sin embargo, Balcarce mostró su juego y se soltó hasta empatar el cotejo. Y, minutos más tarde, pasar al frente por 2 a 1.

La propia Martínez igualó para Mar del Plata, decidida junto a sus compañeras a luchar hasta el final. Antes del cierre, justamente, Mar del Plata iba a encontrar su segunda victoria del Torneo Femenino de Selecciones de Liga de la Federación Pampeana: Fátima Viacava firmó un verdadero golazo de larga distancia y le dio el festejo alocado al equipo marplatense.

La Roja, lidera la tabla de posiciones con siete puntos en tres jornadas disputadas.

