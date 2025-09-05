La Reserva de Aldosivi sumó su tercera derrota al hilo
El equipo del puerto cayó 1-0 como local ante San Martín de San Juan.
La Reserva de Aldosivi cayó 1-0 ante San Martín de San Juan en el marco de la octava fecha del Torneo Proyección Clausura disputada en el Predio de Punta Mogotes.
El equipo del puerto formó con: N.Gonzalez; Sasso, Campione, Sanmarone, Ferrari; Camacho, Biondi, Domecq, Juárez; Anso y Devesa.
El partido partido fue parejo y sobre todo trabado, y el conjunto visitante convirtió a los 39 minutos del primer tiempo el primer y único tanto de la tarde de la mano de Nieva.
Puede interesarte
De esta manera, suma su tercera derrota consecutiva y se mantiene decimotercero en su zona. El próximo encuentro será frente a Tigre el martes a las 15.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión