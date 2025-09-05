San Martín SJ

La Reserva de Aldosivi sumó su tercera derrota al hilo
El equipo del puerto cayó 1-0 como local ante San Martín de San Juan.
El equipo del puerto cayó 1-0 como local ante San Martín de San Juan.
El “Torito” igualó 0 a 0 con San Martín en San Juan y volvió a sumar fuera de casa. En el debe está la falta de gol en esa condición ya que acumula cuatro encuentros sin poder convertir. Esta vez tuvo chances pero no las pudo aprovechar.
El equipo marplatense tendrá que jugar finalmente el sábado a las 16 ante San Martín de San Juan en condición de visitante y esta tarde ya emprendieron viaje. Además de las bajas de Matías Rodríguez y Marcos Astina, no podrán contar con Pons y Astina.