En el marco de la inauguración de la temporada 2026 del Teatro Tronador BNA, el Hospital Privado de Comunidad se hizo presente para resaltar la importancia de la relación entre la cultura y la salud.

Al respecto, Fernando Santomil, presidente del Consejo Superior de la Fundación Médica de Mar del Plata, declaró en diálogo con El Marplatense que “nosotros festejamos los 50 años del hospital acá con aforo en la pandemia, en el Teatro Tronador, y a partir de ahí construimos con Marcelo González, Plan Divino y toda la fundación un vínculo donde la salud no es solamente no tener una enfermedad, sino es un completo estado de bienestar”.

En esta línea, aseguró que “venimos hace seis años construyendo este vínculo, intentando cubrir en salud al ballet del Teatro Colón, procurando que la gente que pisa el Teatro Tronador tenga un respaldo con nosotros y también intentando que todos nuestros colaboradores, planes y pacientes tenga una mirada de la salud relacionada con la cultura”.

De modo que es “una construcción social, en la Fundación desde el año 1965 que está escrito que debemos vincularnos con los que tengan intenciones de hacerle bien a los marplatenses”, indicó.

Por último, y pensando en las vacaciones, dijo: “Está muy bueno para la salud, pero después de tantos años de médico, me gusta este concepto de tener un equilibrio, físico, ético, moral, espiritual, construir relaciones, tener inquietud por la cultura, ver una buena obra de teatro, emocionarte y concurrir al médico. Si eso lo hacés en vacaciones y en Mar del Plata, mejor”.

