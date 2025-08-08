La Quinta Fecha del Torneo Clausura empieza el sábado y termina el miércoles
Este sábado se desarrollará la gran mayoría de los partidos correspondientes a la quinta fecha del Torneo Clausura "Juan Quesada" que organiza la LMF.
El fútbol de Mar del Plata tendrá este sábado su quinta fecha del Torneo Clausura “Juan Quesada” con la particularidad de que será el regreso del público a las canchas de Atlético Mar del Plata y Once Unidos luego de que APreViDe decidiera levantar provisoriamente la sanción a ambos.
Además, habrá en ambas zonas de la competencia, una interesante pelea por el primer lugar. Todos los encuentros están programados para el sábado, excepto el cruce entre Kimberley y Círculo Deportivo, por la participación de ambos en el Federal “A”. El mismo se disputará el miércoles 13 de agosto.
En la Zona “A”, los dos líderes son Deportivo Norte e Independiente que tendrán que jugar como visitantes. Los de La Perla lo harán ante General Mitre y el “Rojo” tendrá que visitar al “Decano” con la vuelta de su público. Detrás, Banfield también quiere dar pelea y tendrá un duro encuentro en cancha de River ante el “Millonario".
La Zona “B”, en tanto, tendrá un líder que completará la próxima semana (Círculo Deportivo) y el otro, San Isidro esperará porque le toca la fecha libre. San José puede aprovechar para acercarse, pero deberá sumar ante Libertad.
PROGRAMACIÓN - QUINTA FECHA - TORNEO CLAUSURA “JUAN QUESADA”
SÁBADO 9 Y MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025
Cancha: San Lorenzo - San Lorenzo vs Quilmes
12hs: Olivares, Baquero y Alibrando
13:30hs: Baquero, Olivares y Alibrando
15:15hs: Cingolani, Baquero y Olivares
Cancha: General Mitre - General Mitre vs Deportivo Norte
12hs: García, C. Ruíz Díaz y Gómez
13:30hs: C. Ruíz Díaz, García y Gómez
15:15hs: Sampietro, C. Ruíz Díaz y García
Cancha: Independiente - El Cañón vs Alvarado
12hs: Oliver, Luxen y Díaz
13:30hs: Luxen, Oliver y Díaz
15:15hs: Funes, Luxen y Oliver
Cancha: River - River vs Banfield
12hs: Costanzo, Chávez y Melga
13:30hs: Chávez, Costanzo y Melga
15:15hs: Millas, Chávez y Costanzo
Cancha: Al Ver Verás - Racing vs Talleres
12hs: Brizuela, Martínez y Ruíz
13:30hs: Martínez, Brizuela y Ruíz
15:15hs: López, Martínez y Brizuela
Cancha: Mar del Plata - Atlético MDP vs Independiente
12hs: Bravo, Iza y Tua
13:30hs: Iza, Bravo y Tua
15:15hs: Debrina, Iza y Bravo
Cancha: Chapadmalal - Chapadmalal vs Colegiales
13:30hs: Mayer, Cajal y S. Ruíz Dïaz
15:15hs: Cajal, Mayer y S. Ruíz Díaz
Cancha: Almagro Florida - Almagro Florida vs Boca
12hs: Chabert, Óngaro y Torias
13:30hs: Óngaro, Chabert y Torias
15:15hs: Miranda, Óngaro y Chabert
Cancha: Argentinos del Sud - Argentinos del Sud vs Al Ver Verás
12hs: Spognardi, Núñez y Díaz Furet
13:30hs: Núñez, Spognardi y Díaz Furet
15:15hs: Llona, Núñez y Spognardi
Cancha: Libertad - Libertad vs San José
12hs: Monsalves, Arrendazzi y Alfonso
13:30hs: Arrendazzi, Monsalves y Alfonso
15:15hs: Mella, Arrendazzi y Monsalves
Cancha: General Urquiza - General Urquiza vs Cadetes
12hs: Ramíre, Romero y Patetta
13:30hs: Romero, Patetta y Ramírez
15:15hs: Patetta, Romero y Ramírez
Cancha: Once Unidos - Once Unidos vs Nación
12hs: Correa, Ghiglione y Rivas
13:30hs: Ghiglione, Correa y Rivas
15:15hs: Rojas, Ghiglione y Correa
Cancha: Kimberley - Kimberley vs Círculo Deportivo (MIÉRCOLES 13/8)
12hs: Torias, Arrendazzi y Vega
13:30hs: Arrendazzi, Torias y Vega
15:15hs: Abboud, Arrendazzi y Torias
