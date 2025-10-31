Por Marcelo Gobello

Este año se cumplió un siglo del estreno de La Quimera del Oro (The Gold Rush, 1925), una de las obras esenciales de Charles Chaplin y del cine universal. Y como ocurre con los verdaderos clásicos —aquellos que no envejecen sino que se transforman—, el film regresó a las salas restaurado en alta definición, rescatado en su esplendor visual y rítmico para recordarnos que el cine nació también para emocionar, hacer pensar y, sobre todo, hacernos sentir profundamente humanos.

Chaplin solía decir: “Este es el film por el cual quiero ser recordado”. Y tenía razón. La Quimera del Oro no sólo es una comedia, sino también una pequeña odisea sobre la soledad, el hambre, el amor y la dignidad en tiempos adversos. Ambientada en la fiebre del oro de Alaska, cuenta la historia de un buscador solitario —el inolvidable "Carlitos"— lidiando con el frío, la pobreza, la desventura y una ternura que asoma pese a todo.

La película fue filmada en un momento complejo de la vida de Chaplin. Había atravesado un divorcio escandaloso, la prensa lo acosaba y algunos ya empezaban a verlo como una figura demasiado poderosa dentro de la industria. Sin embargo, fue en medio de esas tensiones que compuso algunas de las secuencias más memorables de la historia del cine.

Entre ellas, claro, la escena de la danza de los panecillos, donde Carlitos (o Charlot como también se conoció al personaje), solo frente a su fantasía de amor, convierte dos pedazos de pan en una coreografía de ilusión que aún hoy emociona. Y la legendaria escena de la cabaña al borde del precipicio, filmada con una precisión casi matemática. Para lograr ese efecto, Chaplin construyó una estructura móvil en un gran estudio y repitió la secuencia una y otra vez hasta alcanzar el balance perfecto entre humor, vértigo y poesía visual.

Pero más allá de su virtuosismo técnico, La Quimera del Oro es un film profundamente humano. Carlitos sigue siendo, incluso en medio del hielo y la miseria, un caballero. Se peina antes de ver a la mujer que ama. Intenta conservar la dignidad aún cuando su cuerpo pide a gritos un plato caliente. Chaplin entendió que la risa es más efectiva cuando está cerca de la lágrima, y esa mezcla —tan suya, tan genial— está en cada fotograma.

La restauración que se exhibió este año devuelve a la película la textura original del blanco y negro, resaltando contrastes y detalles que durante décadas estuvieron apagados. Se recuperó el ritmo de montaje original de 1925, dejando atrás la versión sonorizada que Chaplin reeditó en 1942. Es, en cierto modo, un regreso al nacimiento: ver la película como el público de hace cien años, pero con la claridad y definición que Chaplin nunca podría haber imaginado.



En un mundo donde la tecnología cambia más rápido que nuestras emociones, La Quimera del Oro nos recuerda que la humanidad en la pantalla no depende de efectos especiales, sino de algo mucho más simple y profundo: la mirada de un hombre flaco, con sombrero bombín y bastón, intentando mantenerse de pie mientras todo alrededor se derrumba.