El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó hoy la firma de un Acuerdo Marco de Cooperación Técnica entre el Gobierno bonaerense y la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), con el objetivo de fortalecer el sistema público sanitario y ampliar la cooperación internacional en materia de salud.

El convenio fue suscripto junto al director de la OPS, Jarbas Barbosa da Silva Jr., y establece un marco de trabajo conjunto orientado a mejorar la calidad de los servicios sanitarios, robustecer las capacidades institucionales y avanzar en políticas públicas basadas en evidencia.

“Este convenio es un paso más en el camino que empezamos a recorrer hace seis años en la provincia para fortalecer nuestro sistema de salud pública y ampliar el acceso a los cuidados y la prevención de los bonaerenses”, afirmó Kicillof durante el acto. Además, subrayó que “los avances se logran con inversión, compromiso y políticas públicas concretas”.

El acuerdo tendrá una vigencia de cinco años y se alinea con la Estrategia de Cooperación de País 2024-2028 acordada entre la OPS/OMS y la Argentina. Entre sus principales ejes se destacan el fortalecimiento del acceso universal a servicios de salud integrales y de calidad, el desarrollo de estrategias para la prevención y control de enfermedades transmisibles y la vigilancia epidemiológica.

También contempla acciones vinculadas con la resistencia a los antimicrobianos, la promoción de la salud mental, la prevención de enfermedades no transmisibles y la mejora de los sistemas de preparación y respuesta ante emergencias sanitarias.

En ese sentido, Barbosa señaló que “esta es una oportunidad para renovar el compromiso mutuo con la atención primaria de la salud, la integración de redes y la preparación ante amenazas emergentes, lo que permitirá consolidar un sistema sanitario más equitativo, robusto y basado en evidencia”.

El convenio prevé además la elaboración de anexos técnicos específicos para cada programa o iniciativa que se implemente. Estos incluirán objetivos, cronogramas de trabajo, responsabilidades, presupuestos y mecanismos de monitoreo y evaluación para garantizar una planificación estratégica y la transparencia en la gestión de los recursos.

Según se informó, la Provincia -a través del Ministerio de Salud que conduce Nicolás Kreplak- será responsable de identificar las prioridades sanitarias y coordinar la articulación intersectorial necesaria para llevar adelante las iniciativas. Por su parte, la OPS brindará cooperación técnica especializada y asistencia en el diseño e implementación de estrategias sanitarias, además de facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas en la región.