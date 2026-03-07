La Provincia y la OPS firmaron un convenio de cooperación para mejorar el sistema sanitario
Tendrá una vigencia de cinco años y busca fortalecer la atención primaria, la vigilancia epidemiológica, la salud mental y la respuesta ante emergencias.
Tendrá una vigencia de cinco años y busca fortalecer la atención primaria, la vigilancia epidemiológica, la salud mental y la respuesta ante emergencias.
El mandatario provincial publicó un tweet donde resaltó la importancia de un Estado presente.
El ministro de Salud bonaerense formuló la declaración durante una conferencia de prensa por el aumento de casos en la Provincia. Además, dijo que el incremento de casos repercutirá en la cantidad de fallecidos.
La semana pasada se lanzó la convocatoria abierta a médicos y enfermeros para realizar tareas en el Hospital Modular de las cuales el Municipio se hará cargo íntegramente.