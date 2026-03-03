Luego del paro que llevaron adelante los docentes bonaerenses y estatales ATE, el Gobierno de Axel Kicillof recibirá este miércoles a ambos sectores a negociar salarios en paritarias y si bien espera llegar a una solución, advirtió que el último ofrecimiento fue, probablemente, el mejor del país.

Las reuniones en La Plata, que serán el miércoles en dos turnos, sentarán primero a la mesa de negociación a los docentes y luego a las centrales que nuclean a los estatales de la administración central. Al encuentro se llega tras el rechazo de un 3% de ajuste total (que incluye un 1,5% retroactivo a diciembre) ofertado por la administración Kicillof, que evitó, como gesto, cerrar la paritaria por decreto.

Ante ese escenario, el Ejecutivo bonaerense decidió liquidar igualmente el 1,5% retroactivo con los sueldos de febrero, con el objetivo de evitar que los trabajadores perciban una merma en relación a enero. Y los llamó a negociar esta semana.

Más allá de los contactos informales, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, buscó bajar las expectativas gremiales y volvió a destacar las restricciones presupuestarias a raíz de los recortes que sufrió la Provincia por parte del Gobierno de Javier Milei. En ese sentido, dijo que la oferta del 3% “probablemente es la mejor paritaria de la Argentina”.

Si bien el funcionario reconoció que “los salarios han perdido contra la inflación en todo este tiempo”, dijo que buscarán soluciones pero están condicionados por una cuestión presupuestaria. “Vamos a seguir trabajando como hemos hecho todo este tiempo, con paritarias libres, pero también conociendo cuáles son las restricciones que tiene hoy la provincia de Buenos Aires”, señaló.

En este contexto, Bianco reveló a Radio La Red que la provincia de Buenos Aires afronta un recorte de 15 billones de pesos en recursos, cifra que asciende a 22 billones si se computa la caída de la coparticipación y de la recaudación fiscal propia. Según el ministro, ese total “es el equivalente a medio presupuesto anual de la provincia de Buenos Aires”.

Tanto el Gobierno como los jefes sindicales (que reciben fuertes presiones de las bases para profundizar un plan de lucha) buscarán llegar a un acuerdo antes de mitad de mes, que es cuando la Provincia suele cargar los haberes que se cobran el siguiente mes.

Fuente: Agencia DIB