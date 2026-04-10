La Provincia inauguró el nuevo edificio del Complejo Judicial de Olavarría, construido por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, con el objetivo de centralizar dependencias, modernizar el servicio y mejorar el acceso a la justicia en la región.

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La estructura cuenta con una superficie de 8890 m² distribuidos en cuatro pisos. En la planta baja funcionan el patio de acceso principal, dependencias de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA), órganos jurisdiccionales, los fueros de Familia, Civil y Comercial, además de una biblioteca y un auditorio.

En el primer piso se ubican los fueros de Familia y Laboral, mientras que en el segundo se disponen los órganos interjurisdiccionales del Fuero Penal y en el tercero el Fuero Penal, con juzgados correccionales y de garantías.

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El edificio también cuenta con una terraza destinada a sala de máquinas y depósitos, y un subsuelo con acceso vehicular, alcaidías para menores y adultos, dependencias de la SCBA, depósitos y talleres.

La obra fue ejecutada por la Dirección Provincial de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas, e incluyó instalaciones eléctricas, sanitarias y termomecánicas, además de trabajos de carpintería, herrería y la instalación de ascensores.

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El complejo funcionará como sede del Departamento Judicial de Azul, que abarca los distritos de Azul, Benito Juárez, Bolívar, General Alvear, General Lamadrid, Laprida, Las Flores, Olavarría, Rauch, Tandil y Tapalqué, fortaleciendo la organización del sistema judicial en la región.

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La nueva infraestructura permitirá centralizar y modernizar las dependencias judiciales en un único espacio, optimizar la coordinación entre fueros y mejorar la eficiencia administrativa, al tiempo que garantiza condiciones adecuadas de atención y resguardo de derechos, especialmente en materias sensibles como familia y penal.