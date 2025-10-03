El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires continúa ampliando la interconexión de las escuelas públicas a internet en todo el territorio bonaerense. Actualmente, 11.539 predios educativos bonaerenses ya cuentan con servicio de conectividad. De ellos, 5.765 disponen de conexión provista por el Gobierno de la Provincia y 5.774 con conexión provista por la Secretaría de Educación de la Nación. De esta forma, más de tres millones y medio de estudiantes bonaerenses cuentan con servicios de conectividad en las escuelas a las que concurren.

Gracias al trabajo que lleva adelante el Gobierno provincial, en 2025 más de 700 escuelas sumarán conexión provista directamente por el Estado bonaerense, mientras que en 2026 se incorporarán alrededor de 600 establecimientos adicionales, logrando la totalidad de las escuelas del territorio provincial conectadas.

Desde el inicio de la gestión del gobernador Axel Kicillof, la Provincia conectó directamente 5.545 edificios educativos, lo que implicó una ampliación histórica de la cobertura en el territorio. La red alcanza a los 135 municipios bonaerenses, con el trabajo conjunto de 42 cooperativas y empresas de telecomunicaciones.

Más de 2.500 escuelas rurales acceden a internet mediante banda ancha satelital, a través de los satélites Amazonas-3, SES-17 y Júpiter-3, lo cual garantiza la igualdad de oportunidades educativas para estudiantes en zonas alejadas.

De esta manera, el Gobierno provincial consolida una política de Estado que entiende la conectividad como un derecho básico y una herramienta indispensable para el desarrollo educativo y productivo de la provincia de Buenos Aires.

