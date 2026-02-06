El Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires informó que continúa la ejecución de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), a través de la Dirección Provincial de Estadística y bajo la coordinación del INDEC, a partir de este trimestre con la incorporación estable de nuevas localidades.

La EPH se desarrolla actualmente en los aglomerados de Gran La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, y desde este trimestre se suman de manera continua las localidades de Rivera (Adolfo Alsina), Chacabuco (Chacabuco), Olavarría y Villa Alfredo Fortabat (Olavarría), Necochea (Necochea), Pehuajó (Pehuajó), Punta Alta (Coronel Rosales), Dolores (Dolores), Monte Hermoso (Monte Hermoso) y Salto (Salto).

También Mercedes (Mercedes), Trenque Lauquen (Trenque Lauquen), Junín (Junín), Lincoln (Lincoln), Luján (Luján), Ramallo (Ramallo), Tres Arroyos (Tres Arroyos), Campana (Campana), Pergamino (Pergamino), Zárate (Zárate), Chivilcoy (Chivilcoy), Tandil (Tandil), Coronel Pringles (Coronel Pringles), San Antonio de Areco (San Antonio de Areco) y Baradero (Baradero).

La Encuesta Permanente de Hogares es un relevamiento estadístico nacional que el INDEC realiza junto a las Direcciones Provinciales de Estadística desde 1973, con el objetivo de conocer la situación social y económica de las personas y los hogares, especialmente en materia de trabajo y ocupación.

Entre los principales indicadores que surgen de la EPH se encuentran la tasa de actividad, empleo, desocupación y subocupación; la distribución del ingreso laboral y no laboral; la población y los hogares en situación de pobreza e indigencia; y las condiciones de vivienda, como el tipo de material, el acceso a servicios públicos y la cercanía a basurales o zonas inundables.

Desde el Ministerio remarcaron que la colaboración de las personas entrevistadas es fundamental para contar con información que permita diseñar mejores políticas públicas. El personal afectado al operativo se encuentra debidamente identificado con credencial que incluye nombre, apellido, DNI y función, y su identidad puede ser verificada en los sitios oficiales del INDEC y de la Dirección Provincial de Estadística.

Asimismo, se aclaró que los encuestadores no solicitarán datos bancarios ni de tarjetas de crédito y que las viviendas son seleccionadas de manera aleatoria mediante técnicas de muestreo. Los datos brindados están protegidos por la Ley Nacional 17622/68 y la Ley Provincial 14998/16, que impiden la difusión de información personal, y se publican únicamente en forma de compilaciones estadísticas.