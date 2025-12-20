La premiada directora Merceditas Elordi se triplica en la temporada teatral 2026
Se presentará con las obras “La deuda del Nobel”, “Memorias de un crepúsculo” y “Conjuro anómalo”.
La actriz, directora y dramaturga Merceditas Elordi regresa a la ciudad para compartir sus últimas tres puestas: La deuda del Nobel, Memorias de un crepúsculo y Conjuro anómalo.
La primera, es su más reciente creación con la que viene realizando funciones en los últimos meses en El Club del Teatro y reestrenará en el marco de la temporada de verano el próximo sábado 27 a las 21:00, en la misma sala de Rivadavia 3422 para luego repetir funciones el 8 y 22 de enero.
Esta comedia dramática es un homenaje a las mujeres de ciencia que hicieron grandes aportes a la humanidad. Es un encuentro onírico entre Marie Curie, Rosalind Franklin y Esther Lederberg, tres científicas que se destacaron en distintas ramas del conocimiento. Tres mujeres que fueron cuestionadas, negadas u olvidadas a la hora de recibir un premio Nobel. Ellas confluyen en un tiempo y espacio indefinido, límbico, donde se vinculan y entrelazan sus historias de vida.
La deuda del Nobel expone la desigualdad de género y pone el eje en el lugar que ocupan las mujeres en el mundo de la ciencia hasta nuestros días, abriendo el juego para plantear nuevos horizontes de paridad.
Escrita y dirigida por Elordi, cuenta con las actuaciones de Andrea Chulak, Poupèe Rognone, María Cecilia Zaninetti y Pedro Benítez, y música de Bruno Lo Bianco.
En tanto, del 6 al 9 de enero, por cuatro únicas noches, vuelve Memorias de un crepúsculo, del autor estadounidense Stephen Belber, adaptada y dirigida por Elordi, que explora el reencuentro de dos amores de juventud, Juan y Magui, décadas después, cuestionando si una segunda oportunidad en el amor resiste el paso del tiempo y los secretos del pasado.
Las funciones serán en la sala Tierra del Espacio Cuatro Elementos (Alberti 2746) a las 21:00. La puesta en escena, protagonizada por Cecilia Chiarandini y Alejandro Giles, destaca por su sencillez y enfoque en los diálogos, y ha tenido funciones este invierno en el porteño Teatro El Tinglado.
Por último, en su tercer verano consecutivo y mismo elenco que La deuda… vuelve Conjuro anómalo con dos únicas funciones el 14 y 28 de enero a las 21:00 en el espacio teatral La Bancaria - Sala Arturo Jauretche (San Luis 2069).
Escrita por Elordi y codirigida junto a Nora Colares, transcurre en los inicios del Siglo XX y da vida a tres mujeres de la historia argentina que supieron ser pioneras del feminismo en el país. Reunidas en el Consejo Nacional de la Mujer, Cecilia Grierson, primera médica argentina; Elvira López, doctora en filosofía y autora de la tesis El movimiento feminista, y Albina Van Praet de Sala, presidente del Consejo y representante del ala conservadora, discutirán sobre la opción de implementar el sufragio femenino.
Chulak, Zaninetti y Rognone interpretan sus motivaciones y sus sentimientos en la conquista de derechos iniciada hacia la igualdad de género.
Esta obra ha obtenido tres nominaciones para el Premio Estrella de Mar y mención al Premio Vilches 2024. Recientemente ha participado de varios Festivales teatrales en la Costa Atlántica, siendo reconocida por el trabajo de dirección y realizado exitosas funciones en la ciudad de Buenos Aires.
