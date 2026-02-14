La Policía tuvo que replegarse para evitar que vecinos enfurecidos atacaran a detenidos
Ocurrió anoche en Florencio Sánchez, en medio de una confrontación vecinal. Uno de los aprehendidos, que actuaba con una mujer, había exhibido un arma.
Personal policial actuó anoche en el barrio Florencio Sánchez, cuando en medio de una confrontación entre vecinos un sujeto exhibió un arma de fuego. Finalmente el sujeto junto a una mujer fueron detenidos, aunque los agentes tuvieron que replegarse momentáneamente dada la hostilidad hacia ellos y los imputados por parte de la muchedumbre.
Un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un sujeto armado durante una confrontación vecinal, en inmediaciones de las calles Juana Manzo y Benito Linch, por lo que llegó hasta el lugar un móvil del Comando de Patrullas.
Una vez arribados, los efectivos constataron un tumulto de personas en actitud hostil y observaron a un hombre que portaba un arma de fuego. Al impartirle la voz de alto, el sujeto intentó darse a la fuga e ingresó a un domicilio cercano, seguido por una mujer.
Ambos fueron reducidos y aprehendidos en el interior de la vivienda y se constató que durante el procedimiento, la mujer descartó un arma de fuego tipo pistola, marca Mahely, calibre .22 LR, con siete cartuchos intactos, que fue secuestrada de inmediato.
Sin embargo, debido a la hostilidad de los vecinos, el personal policial debió replegarse momentáneamente para resguardar la integridad física de los efectivos y de los aprehendidos.
Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de María Isabel Sánchez, quien dispuso la realización de las actuaciones de rigor por los delitos de portación ilegal de arma de guerra y violación de domicilio, el secuestro del armamento para su peritaje por Policía Científica y el traslado de los aprehendidos a sede judicial en la primera audiencia.
