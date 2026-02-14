La Policía tuvo que replegarse para evitar que vecinos enfurecidos atacaran a detenidos
Ocurrió anoche en Florencio Sánchez, en medio de una confrontación vecinal. Uno de los aprehendidos, que actuaba con una mujer, había exhibido un arma.
Ocurrió anoche en Florencio Sánchez, en medio de una confrontación vecinal. Uno de los aprehendidos, que actuaba con una mujer, había exhibido un arma.
La mujer denunció que había sido asaltada, pero después se confirmó que se pelearon por conflictos personales. El hecho ocurrió en el barrio Autódromo.