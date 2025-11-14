La División Unidad Operativa Federal Mar del Plata de la Policía Federal Argentina detuvo a un hombre mayor de edad que tenía un pedido de captura vigente desde febrero de 2024, emitido por la Justicia de Santiago del Estero, acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal contra un menor de edad.

La investigación se inició a partir de información aportada por la División Sistemas Biométricos de la PFA, que detectó al sospechoso mediante el cruce de datos entre las bases institucionales y los registros del Renaper, en el marco de las consultas permanentes sobre personas prófugas o con medidas restrictivas de libertad.

Con esos datos, los efectivos federales realizaron durante varios días diversas tareas de vigilancia fija y móvil para localizar al buscado. Finalmente, el hombre fue identificado y detenido en la vía pública de Mar del Plata.

Tras la aprehensión, se dio intervención a la magistratura correspondiente, que ordenó su traslado a la sede de la DUOF Mar del Plata, donde quedó alojado en calidad de incomunicado hasta que se disponga su situación procesal.

El procedimiento fue realizado por la División Operativa Federal Mar del Plata, de la Policía Federal Argentina, acordé a los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional, en relación a este tipo de delito.

