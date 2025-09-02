Un hombre fue detenido en las últimas horas en la ciudad de General Belgrano, acusado de utilizar redes sociales para contactar a menores con fines sexuales. La investigación, que se inició en octubre de 2024, fue llevada adelante por la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Chascomús de la Policía Federal Argentina, bajo la supervisión del Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial de Dolores, a cargo del Dr. Christian Gasquet.

La causa se encuentra en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N° 8 de General Madariaga, encabezada por el fiscal Dr. Walter Mercuri. Según fuentes judiciales, el trabajo de inteligencia y las tareas de campo permitieron identificar al sospechoso, localizar su domicilio y recolectar pruebas clave, como direcciones IP y datos vinculados a la prestadora de servicio de internet utilizada para cometer los delitos.

En diciembre del mismo año, los investigadores detectaron la existencia de una nueva víctima, por lo que intervino la fiscalía especializada en delitos contra la integridad sexual. La víctima fue entrevistada mediante el protocolo de Cámara Gesell.

Con el avance de la investigación, el Juzgado autorizó un allanamiento en el domicilio del acusado, además de su requisa personal. Durante el operativo, los agentes incautaron diversos dispositivos electrónicos que fueron analizados por la División Comunicaciones de Mar del Plata de la Policía Federal. Según informaron, se logró extraer material relevante para la causa.

El fiscal dispuso la inmediata aprehensión del imputado, quien fue trasladado a la sede de la DUOF Chascomús. En las próximas horas, se prevé que preste declaración indagatoria, conforme al artículo 308 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.

De esta manera, la Policía Federal Argentina reafirma su compromiso en la lucha contra los delitos informáticos, la protección de niños, niñas y adolescentes en el entorno digital. El detenido quedo a disposición de la justicia imputado del delito de "Captación por medios tecnológicos de menor de edad con fines sexuales (grooming)".

