Este martes, la División Unidad Operativa Federal Dolores, de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, llevó a cabo una orden de allanamiento, secuestro y detención de un masculino, de 43 años de edad el cual residía en la ciudad de Dolores, Provincia de Buenos Aires.

Ads

La medida se originó a partir de la rápida intervención por parte de la Unidad Funcional de Estupefacientes de Dolores del Dr. Marcos SCOCCIMARRO, Ayudantía de la Dra. DE APELLANIZ, quienes posteriormente le solicitaron al Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial de Dolores del Dr. CAZEAUX, la correspondiente orden de allanamiento y secuestro, para un domicilio particular donde residiría un masculino que comercializaba estupefacientes al menudeo.

En ese mismo orden de ideas, personal de la Brigada de la Oficina de la Investigación Criminal, luego de varios meses de realizar distintas tareas de campo, sobre el domicilio del imputado, logro acreditar la comercialización de estupefacientes al menudeo, lográndose la detención del principal investigado y el secuestro de drogas, una gran cantidad de dinero en efectivo, celulares y elementos de interés para la causa.

Ads

El prevenido fue derivado a la sede policial, donde se mantendrá alojado en custodia, con el objeto de continuar las diligencias judiciales pertinentes, destacando esta detención el compromiso impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional, tendiente a reafirmar los lazos de colaboración con la justicia de la Provincia de Buenos Aires, a fin de dar una constante lucha contra el delito.

Puede interesarte

Ads