Una joven de 26 años, identificada como Rocío Alvarito, murió tras caer desde el balcón de un segundo piso en un departamento del barrio La Loma, en La Plata, y su pareja quedó detenida en el marco de una investigación judicial que apunta a un contexto de violencia previa.

El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves en un inmueble ubicado en diagonal 76 y calle 22. Según reconstruyeron los investigadores a partir de testimonios vecinales, la joven pidió auxilio, intentó retirarse del departamento y no se lo permitieron. En medio de la desesperación, habría intentado escapar por el balcón, lo que derivó en la caída fatal.

Aunque no existían denuncias formales, fuentes del caso indicaron que en el entorno cercano se conocían antecedentes de violencia y que la relación era conflictiva y marcada por el control. Alvarito, además, había manifestado su intención de terminar el vínculo.

De acuerdo con la fiscalía, no hay pruebas de que el acusado la haya empujado, pero sí de que omitió cuidarla y permitió que quedara en una situación de extremo riesgo. Ese accionar sustenta la imputación por “abandono de persona seguido de muerte”, una figura penal que prevé penas de entre 5 y 15 años de prisión.

Tras la caída, la joven fue trasladada de urgencia al Hospital Rossi, donde se confirmó su fallecimiento. En el departamento, los peritos hallaron signos de desorden compatibles con una discusión previa.

El acusado, Marcos Ariel García (26), permanece detenido. Al momento de su arresto declaró que la joven habría sufrido un brote psicótico, versión que está siendo analizada por la Justicia junto con las pericias y nuevas pruebas incorporadas al expediente. La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía N°11, mientras se profundiza la recolección de testimonios y evidencia.

Fuente: TN