Un trágico episodio ocurrió este martes en La Plata, donde un joven de nacionalidad perdió la vida tras ahogarse en una cantera ubicada en 90 y 177, en un hecho que fue caratulado como 'averiguación de causales de muerte'.

Según informaron fuentes policiales, oficiales del Subcomando Oeste fueron alertados del hecho a través del sistema 911 sobre la presencia de un vecino que se había sumergido en el agua y no había vuelto a salir a la superficie. Al arribar al lugar, los policias entrevistaron a un testigo que se encontraba a la vera de la cantera, quien manifestó que momentos antes la víctima se hallaba junto a él y otros dos amigos, cuando decidió ingresar al espejo de agua para refrescarse, en medio de una temperatura agobiante.

De acuerdo al parte oficial, la víctima fue identificada como Iván Duarte Borja, de 22 años, de nacionalidad paraguaya, con domicilio en la ciudad de La Plata. Siempre según el testimonio recabado en el lugar, el joven se sumergió y no volvió a emerger.

Ante la situación , intervino personal policial de Rescate, a cargo del comisario inspector Quinteros, quienes ingresaron al agua con equipamiento especial y lograron hallar el cuerpo sin vida del joven.

La causa quedó en manos de la UFI Nº 06 del Departamento Judicial La Plata, que dispuso las pericias para avanzar en el caso.

Fuente: NA