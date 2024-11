Continúan las preocupaciones e incertidumbres por parte del sector pesquero local y Provincial en cuanto a la asignación de cuotas de la merluza Hubbsi que vencen este 31 de diciembre, en el marco de la Ley Federal de Pesca.

Según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense (MDA) en un comunicado, desde hace meses el Gobierno bonaerense y el Consejo Federal Pesquero vienen trabajando y gestionando la cuotificación, con la intención de anticiparse y brindar previsibilidad al sector. El ministro detalló que ese trabajo técnico finalizó en septiembre y que lo único que falta es la definición del Gobierno nacional.

Sobre esto, Ayelén Fortunado, gerente de la Cámara Nacional Pesquera ALFA dialogó con El Marplatense y expresó: "Venimos haciendo este reclamo desde hace mucho tiempo, desde el 28 de diciembre del 2023 ininterrumpidamente. Tuvimos un aliciente cuando en el acta 15 de septiembre se otorgó la recuotificación de las otras tres merluzas en iguales condiciones y términos. En esa misma quedó expuesto que en la próxima reunión del Consejo Federal Pesquero, se iría por la de la merluza hubbsi"

Y agregó que "sin embargo, al día de la fecha y luego de haber sucedido cuatro reuniones y dos talleres dentro del Consejo, todavía no tenemos esta recuotificación. Pero la realidad es que tampoco vemos que estén apurados, cuando a nosotros nos hacen retrotraer en todo sentido porque no tener seguridad jurídica hace que nos preguntemos que hacemos con la gente, si debemos achicarnos, tomar más mano de obra, invertimos o no. Estamos en un momento de crisis absoluta y eso es lo que no se está viendo. Las inseguridades hacen que uno no pueda ser productivo", dijo.

"Si esto no se soluciona, el impacto que tiene a corto plazo será tener mano de obra incontinente, la no seguridad y previsibilidad de poder abrir mercados y saber si se va a poder abastecer a los clientes, qué sucederá con los buques y cada uno de los empleados. Cuando se habla de cuotificación muchas veces se piensa que somos empresas integradas y no es así, tenemos distintos eslabones y esto hace que cada uno tenga una temática distinta", explicó Fortunado.

"La realidad es que hay 150 tenedores aproximadamente de merluza hubbsi/común y hacemos a la mayor cantidad de mano de obra. Esa es por excelencia la que más abundancia posee en su captura y la que más mano de obra reporta en Mar del Plata. No tener la certeza ni la seguridad, hace que toda una industria esté en vilo", adhirió.

"Desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2024, funcionó el primer régimen de cuotas individuales transferibles de captura. Este año se va a caer ese régimen porque tiene una duración y tiene que haber una revaluación. Se supone que a esta altura deberían haber tenido el tiempo suficiente para analizar en que situaciones se iba a hacer. Todas las cámaras pesqueras argentinas, sin excepción, nos presentamos ante el Consejo pidiendo la renovación en iguales condiciones y términos porque durante 15 años este régimen funcionó muy bien, con escasísima posibilidad de juicios. No hubo problemas porque se compensó uno con otro", sumó desde la Cámara Nacional Pesquera ALFA.

"La realidad es que funcionó muy bien y tenemos la previsibilidad de lo que podemos y no pescar, sabemos cuándo y cómo hacerlo, pero sin seguridad jurídica no se va a ningún lado y esto hace al desarrollo incontinente porque no es lo mismo tener la certeza de pescar un porcentaje a decir que no se tiene acceso al caladero de merluza. Son situaciones preocupantes y alarmantes. No hay una explicación lógica de por qué el gobierno no hace la distribución", concluyó la referente.