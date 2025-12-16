Durante una recorrida preventiva, personal del Cuerpo de Patrulla Municipal observó la presencia de un trapito que se encontraba ocasionando disturbios en la vía pública, por lo que se le dio la voz de alto. Al proceder a su identificación, se constató que el individuo se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas.

En el marco del procedimiento, se realizó una requisa preventiva, constatando que portaba en su cintura un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros.

Ante esta situación, se solicitó la presencia de un móvil policial para labrar las actuaciones contravencionales correspondientes y proceder a su traslado a la Comisaría Primera, quedando aprehendido y puesto a disposición de la justicia.

Se recuerda que los vecinos pueden denunciar situaciones irregulares vinculadas a disturbios, trapitos o cuidacoches las 24 horas del día a través del WhatsApp 223 3406177, un servicio que contribuye a fortalecer la seguridad y el orden en la vía pública.

