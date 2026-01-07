La Patrulla Municipal intervino hoy en el Paseo Jesús de Galíndez, en el marco de un operativo preventivo, luego de recibir denuncias de vecinos por la presencia de un trapito en estado de ebriedad que molestaba e increpaba a menores de edad. El procedimiento culminó con la aprehensión del sujeto y su traslado a la Comisaría Novena.

Según se informó, durante el desarrollo del operativo el personal municipal fue alertado por residentes de la zona sobre un individuo que se encontraba consumiendo alcohol en la vía pública y generando disturbios. Al arribar al lugar, los agentes constataron la situación y observaron que el hombre adoptó una actitud hostil, negándose a deponer su conducta.

Ante este escenario, se procedió a su reducción preventiva y a la colocación de medidas de restricción de movimientos, al tiempo que se solicitó apoyo a otras áreas operativas para garantizar la seguridad en el lugar.

Posteriormente, intervino personal policial, que formalizó la aprehensión y trasladó al individuo a la Comisaría Novena para la continuidad de las actuaciones correspondientes. Asimismo, se labraron actas por consumo de alcohol en la vía pública y por falta de respeto al personal interviniente.

Desde el área se recordó que los vecinos pueden denunciar situaciones irregulares vinculadas a disturbios, trapitos o cuidacoches durante las 24 horas, a través del WhatsApp 223 3406177, un canal destinado a fortalecer la seguridad y el orden en el espacio público.

