Durante la mañana de este jueves, en el marco de las recorridas preventivas, personal del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) llegó a Salta al 2360 tras constatar que tres trapitos generaban disturbios en la vía pública mientras consumían bebidas alcohólicas.

Seguidamente, se procedió al labrado de las actas correspondientes y al secuestro de la mercadería que tenían.

Se recuerda a los vecinos que estas situaciones pueden denunciarse las 24 horas a través de WhatsApp al 223 340-6177, enviando la ubicación y detalles que permitan la intervención directa de los equipos municipales.

