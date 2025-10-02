La Patrulla Municipal intervino ante tres trapitos borrachos en la vía pública
Fueron interceptados por agentes del CPM por generar disturbios mientras consumían alcohol.
Durante la mañana de este jueves, en el marco de las recorridas preventivas, personal del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) llegó a Salta al 2360 tras constatar que tres trapitos generaban disturbios en la vía pública mientras consumían bebidas alcohólicas.
Seguidamente, se procedió al labrado de las actas correspondientes y al secuestro de la mercadería que tenían.
Se recuerda a los vecinos que estas situaciones pueden denunciarse las 24 horas a través de WhatsApp al 223 340-6177, enviando la ubicación y detalles que permitan la intervención directa de los equipos municipales.
