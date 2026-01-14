A partir de denuncias de vecinos y en el contexto de los operativos preventivos, agentes del CPM acudieron de manera inmediata a la intersección de Castelli y Güemes, donde constataron la presencia de cuatro trapitos en estado de ebriedad. Al intentar identificarlos, los involucrados adoptaron una actitud hostil, profiriendo insultos al personal municipal y policial que intervenía en el lugar.

Ante la negativa a deponer su conducta, el personal policial redujo a uno de los sujetos, mientras que otro intentó darse a la fuga. Tras una breve persecución, fue interceptado y detenido a pocos metros del sitio.

Con la llegada de móviles policiales de apoyo, se realizaron las actuaciones correspondientes y se dispuso el traslado de los involucrados a la Comisaría Novena para continuar con las diligencias de rigor.

Desde el Municipio recordaron que los vecinos pueden denunciar disturbios o la presencia de trapitos las 24 horas mediante el WhatsApp 223 3406177, una herramienta clave para fortalecer el control del orden público y la convivencia urbana.

