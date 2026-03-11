Un hombre intentó robar en la estación de servicio ubicada en Francia y Juan B. Justo este miércoles al mediodía.

Ads

Agentes del Cuerpo de Patrulla Municipal que realizaban recorridas preventivas en el corredor de Juan B. Justo recibieron el alerta, iniciaron un seguimiento a pie y lo interceptaron en la intersección de Juan B. Justo y Polonia.

Puede interesarte

El hombre fue retenido por los agentes hasta la llegada del personal policial, que lo trasladó a la Comisaría 16. Quedó demorado a disposición de la fiscalía interviniente, que tomó el caso teniendo en cuenta sus antecedentes penales.

Ads

La intervención se enmarca en los operativos preventivos que la Secretaría de Seguridad municipal despliega en corredores comerciales de la ciudad.

Ads