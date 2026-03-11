La Patrulla Municipal detuvo a un hombre con antecedentes que intentó robar en una estación de servicio
El hecho ocurrió este miércoles en la esquina de Francia y Juan B. Justo. Agentes del Cuerpo de Patrulla Municipal interceptaron al sospechoso a pie tras un seguimiento por la zona y lo retuvieron hasta que llegó la policía.
Un hombre intentó robar en la estación de servicio ubicada en Francia y Juan B. Justo este miércoles al mediodía.
Agentes del Cuerpo de Patrulla Municipal que realizaban recorridas preventivas en el corredor de Juan B. Justo recibieron el alerta, iniciaron un seguimiento a pie y lo interceptaron en la intersección de Juan B. Justo y Polonia.
El hombre fue retenido por los agentes hasta la llegada del personal policial, que lo trasladó a la Comisaría 16. Quedó demorado a disposición de la fiscalía interviniente, que tomó el caso teniendo en cuenta sus antecedentes penales.
La intervención se enmarca en los operativos preventivos que la Secretaría de Seguridad municipal despliega en corredores comerciales de la ciudad.
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