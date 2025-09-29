Durante un operativo dispuesto en Plaza San Cayetano, la Patrulla Municipal interceptó un motovehículo. Al constatar la documentación, se advirtió que no poseía chapa patente y que el conductor carecía de licencia de conducir.

En tanto, se procedió a realizar la consulta del rodado en el sistema informático del 911, arrojando como resultado que poseía pedido de secuestro activo. De inmediato, se dio intervención al personal policial presente, quien procedió a la aprehensión del conductor, quien era menor de edad. En consecuencia, la moto fue secuestrada y trasladada a la Comisaría Decimosegunda para las actuaciones correspondientes.

La articulación entre la Patrulla Municipal y la Policía permitió detectar el rodado, asegurar el secuestro y garantizar la continuidad de las diligencias judiciales.

