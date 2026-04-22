Este viernes 24 a las 21:00 el percusionista Manuel Rodríguez Mondéjar presentará el espectáculo “El Fiestón” junto a la orquesta Son de La Habana en Abbey Road (Juan B. Justo 620). El evento, que conmemora los 25 años de trayectoria de la agrupación, ofrecerá una experiencia que integra música en vivo, baile y una propuesta gastronómica temática.

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Sobre el escenario, diez músicos ejecutarán el repertorio característico del conjunto en un recorrido por los clásicos de la salsa y los ritmos del Caribe.

Además, la función contará con la participación especial de los bailarines Lucas Rodríguez y Paz Boubeta, quienes interpretarán coreografías diseñadas por Xilo, más la presencia del profesor Mauro Orofino para interactuar con el público.

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La velada se completará con la musicalización del DJ Lucas Rodríguez, encargado de mantener el clima festivo en la pista con una selección de ritmos latinos durante toda la noche.

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