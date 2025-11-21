La Orquesta Sinfónica Municipal festejará este sábado su 80° aniversario con un Concierto Extraordinario abierto al público, que se realizará a las 11 en el Centro Cultural Terminal Sur, ubicado en Sarmiento 2601.

Ads

La función contará con la participación especial de las cantantes Laura Pirruccio y Edith Villalba, y del tenor Antonio Grieco. El programa incluirá obras de Strauss, Bizet, Leoncavallo, Puccini, Piazzolla, Brahms y Tchaikovsky, entre otros compositores.

La Orquesta tuvo su primera presentación el 22 de noviembre de 1945 en el histórico Teatro Odeón, bajo la dirección del maestro Néstor Romano. Ese concierto inaugural marcó un hito cultural en la ciudad. Tres años más tarde, en 1948, el organismo fue municipalizado mediante la Ordenanza 381, promulgada por el Decreto 395/48.

Ads

Puede interesarte

En sus ocho décadas de trayectoria, la Sinfónica Municipal ha acompañado a destacados artistas de la lírica y la música popular, como Joan Manuel Serrat, Raúl Lavié, Susana Rinaldi, Fabiana Bravo, Darío Volonté y Mercedes Robledo. También impulsó el trabajo de talentos locales como Fernando Rocca, Catalina Odriozola y Patricia López Pardo.

El director del organismo, Guillermo Becerra, destacó la relevancia de este nuevo aniversario. “Celebramos algo muy especial que comenzó en 1945, con un grupo de músicos marplatenses que deseaban que existiera una orquesta y ofrecieron un concierto en el viejo Teatro Odeón”, señaló.

Ads

“Vamos a ofrecer un gran concierto que resumirá parte del recorrido de la Sinfónica, con artistas invitados y el cariño del público que nos acompaña desde hace ocho décadas”, concluyó Becerra.