La Orquesta Municipal Infanto Juvenil vuelve al Teatro Colón con un concierto especial
Este domingo 28 de septiembre, 85 jóvenes músicos marplatenses se presentarán junto al grupo Columbia Beatles. Habrá estrenos de repertorio y entradas con descuentos para estudiantes, jubilados y residentes.
La Orquesta Municipal Infanto Juvenil, dirigida por el Maestro Claudio Corradini, ofrecerá un nuevo concierto en el Teatro Colón (Hipólito Yrigoyen 1665) el próximo domingo 28 de septiembre a las 18.
En esta oportunidad, la agrupación compartirá escenario con el grupo Columbia Beatles, en un espectáculo que combinará repertorio sinfónico y canciones del mítico cuarteto de Liverpool, interpretadas con arreglos especiales.
“Queremos que este concierto sea un encuentro donde volcamos todo lo aprendido desde nuestra última presentación. Vamos a estrenar temas nuevos y trabajar sobre músicas contemporáneas, incluyendo rock y canciones de los Beatles”, explicó Corradini.
Un proyecto con impacto social y cultural
La Orquesta Infanto Juvenil está conformada por niños, niñas y jóvenes de distintos barrios de Mar del Plata, y funciona como un programa social que integra a través de la educación musical. Sus actividades se desarrollan en los Polideportivos de Las Heras y Libertad, además de sedes en Centenario, La Gloria de la Peregrina, Sierra de los Padres y Cerrito Sur.
Cada concierto es el resultado de un trabajo colectivo que involucra a docentes, estudiantes, familias y la comunidad, generando un espacio de encuentro, aprendizaje y crecimiento.
Entradas y valores
Las entradas están disponibles en la boletería del Teatro Colón, de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 21.
Entrada general: $14.000.
Descuento para jubilados, residentes y estudiantes: $10.500.
