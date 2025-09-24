La Orquesta Municipal Infanto Juvenil, dirigida por el Maestro Claudio Corradini, ofrecerá un nuevo concierto en el Teatro Colón (Hipólito Yrigoyen 1665) el próximo domingo 28 de septiembre a las 18.

En esta oportunidad, la agrupación compartirá escenario con el grupo Columbia Beatles, en un espectáculo que combinará repertorio sinfónico y canciones del mítico cuarteto de Liverpool, interpretadas con arreglos especiales.

“Queremos que este concierto sea un encuentro donde volcamos todo lo aprendido desde nuestra última presentación. Vamos a estrenar temas nuevos y trabajar sobre músicas contemporáneas, incluyendo rock y canciones de los Beatles”, explicó Corradini.

Un proyecto con impacto social y cultural

La Orquesta Infanto Juvenil está conformada por niños, niñas y jóvenes de distintos barrios de Mar del Plata, y funciona como un programa social que integra a través de la educación musical. Sus actividades se desarrollan en los Polideportivos de Las Heras y Libertad, además de sedes en Centenario, La Gloria de la Peregrina, Sierra de los Padres y Cerrito Sur.

Cada concierto es el resultado de un trabajo colectivo que involucra a docentes, estudiantes, familias y la comunidad, generando un espacio de encuentro, aprendizaje y crecimiento.

Entradas y valores

Las entradas están disponibles en la boletería del Teatro Colón, de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 21.

Entrada general: $14.000.

Descuento para jubilados, residentes y estudiantes: $10.500.



.