La Orquesta Cumbia Grande, proyecto musical de fuerte impronta festiva y gran despliegue escénico, anuncia una nueva presentación en vivo en la ciudad. El show tendrá lugar el miércoles 21 de enero a las 21 en Club Tri, ubicado en 20 de Septiembre 2650, y contará con la participación especial de DJ Warki.

Con una propuesta que combina la raíz de la cumbia con una paleta sonora ampliada y contemporánea, la Orquesta Cumbia Grande vuelve a los escenarios para celebrar la música popular latinoamericana desde un enfoque potente, bailable y colectivo. Su repertorio invita al movimiento y a la participación del público, consolidando una experiencia enérgica que trasciende el formato tradicional del género.

En esta fecha especial, DJ Warki se suma como invitado para expandir el clima de la noche, aportando sets dinámicos que funcionan como un puente entre los ritmos electrónicos y el universo cumbiero, enriqueciendo la experiencia sonora y el recorrido musical del evento.

Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma Articket. La cita promete una noche de celebración, baile y música en vivo.

