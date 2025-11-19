Este sábado 22 desde las 22:00 en Abbey Road (Juan B. Justo 620) se presentará la Orquesta Cumbia Grande, junto a artistas invitados, para repasar su trayectoria e iniciar un nuevo capítulo musical: una serie de colaboraciones con artistas locales que se sumarán al inconfundible sonido de la agrupación, fusionando ritmos, voces y estilos.

En la próxima presentación, la Orquesta compartirá escenario con Rebeca Flores y Salomar en un encuentro único e irrepetible. Además, el cierre de la noche será a puro ritmo, con DJ Santo Cumbiero que hará bailar con su inigualable set tropical.

Con su vasta experiencia en escenarios bailables producto de sus 14 años de trayectoria y sus tres discos editados, la Cumbia Grande propone una experiencia fresca y potente donde su repertorio de cumbia orquestal se mezcla con influencias urbanas, folklóricas, tropicales y contemporáneas según cada invitado.

La Orquesta Cumbia Grande abre sus puertas, su energía y su sonido para reinventarse junto a la escena local, dando lugar a una celebración colectiva donde la cumbia se vuelve punto de unión, diálogo y creación compartida.

