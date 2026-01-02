En el especial musical de Nochevieja de TVE, La Oreja de Van Gogh presentó su primera canción junto a

Amaia, marcando un debut que no pasó desapercibido. El tema llamó la atención no solo por el esperado encuentro musical, sino también por abordar una temática inédita dentro de la historia del grupo: la religiosidad.

La canción arranca con un ritmo que remite de inmediato a los clásicos más reconocidos de la banda, pero sorprende en su desarrollo lírico. Tanto en la primera estrofa como en el estribillo, la letra se adentra en una mirada personal sobre la fe, un terreno que La Oreja de Van Gogh nunca había explorado en su discografía. "Allí donde muere el orgullo, nace la fe. Yo creo en Dios a mi manera", dice uno de los pasajes más destacados del tema.

