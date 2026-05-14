Los bloques de la oposición levantaron la sesión especial prevista para este jueves en la Cámara de Diputados, donde buscaban impulsar la interpelación de Manuel Adorni. La decisión se tomó ante la falta de acuerdos y las dificultades para alcanzar el quórum necesario.

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Tras negociaciones con Unión por la Patria, los espacios opositores presentaron una nueva convocatoria para el próximo 20 de mayo. El temario incluirá los proyectos vinculados a Adorni y también iniciativas sociales impulsadas por el peronismo.

La sesión original no contaba con las firmas del bloque peronista, que posee 93 diputados, lo que hacía prácticamente imposible llegar a los 129 legisladores requeridos para habilitar el debate. Desde Unión por la Patria habían condicionado su apoyo a la incorporación de temas laborales y sociales.

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Entre los proyectos previstos para la próxima convocatoria figuran pedidos de informes sobre el patrimonio y el uso de fondos públicos por parte de Adorni, además de iniciativas sobre licencias parentales, el plan Remediar y requerimientos vinculados al PAMI.

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