Diputados provinciales de la oposición le exigieron al gobierno de Axel Kicillof una “mayor claridad y transparencia” en las cuestiones vinculadas a logística del escrutinio provisorio durante las elecciones bonaerenses, que tendrán lugar el próximo domingo 7 de septiembre.

En ese sentido, desde el bloque del radicalismo y de La Libertad Avanza presentaron en las últimas horas sendos proyectos para que el Ejecutivo bonaerense precise una serie de cuestiones vinculadas a los comicios, tales como “quién será el organismo que tenga la responsabilidad directa” sobre el recuento de sufragios, y cuántos efectivos policiales estarán afectados en los establecimientos de votación.

En primer término, el titular de bloque de UCR + Cambio Federal en la Cámara baja bonaerense, Diego Garciarena, pidió saber si el Correo Argentino tendrá a su cargo el control total de la organización del cómputo de votos, o si la entidad “delegó, tercerizó y/o contrató” alguna empresa para esta tarea.

Por último, el legislador del radicalismo solicitó que el gobierno bonaerense informe cuáles serán los métodos y sistemas tecnológicos que se aplicarán “para la recolección, transmisión y consolidación de los resultados provisorios”, como así también los mecanismos de control y seguridad que se implementarán para garantizar la transparencia y confiabilidad de los resultados difundidos.

“El cierre de listas no fue muy prolijo y no queremos que el escrutinio provisorio y la divulgación de datos se vean empañados. La plena vigencia de los principios de transparencia, igualdad de oportunidades y participación de los partidos políticos en el control del acto electoral constituyen garantías esenciales de nuestro sistema democrático”, puntualizó el diputado provincial.

Es preciso mencionar que el convenio celebrado en mayo pasado entre el Ministerio de Gobierno bonaerense y Correo Argentino implicó una adjudicación de $57.181.000.000 “destinada a la prestación del servicio de logística general para las Elecciones Legislativas de la Provincia de Buenos Aires”.

En paralelo, la diputada bonaerense de La Libertad Avanza, Sofía Pomponio, presentó un pedido de informes al Ejecutivo para que, a través del Ministerio de Seguridad, se detalle la totalidad de los efectivos policiales que fueron notificados para ser parte del operativo que tendrá lugar el 6 y 7 de septiembre por las elecciones.

En esa línea, Pomponio pidió conocer el criterio de asignación de los efectivos a las instituciones donde los efectivos deben cumplir el servicio, al igual que la modalidad que se empleará para el relevamiento de los policías “durante el momento en que los mismos se desplacen a emitir su voto”.

“La institución que se les ha asignado, en la mayoría de las ocasiones, no se corresponde con la que el efectivo se le ha asignado para sufragar”, alertó la legisladora bonaerense, quien además es vicepresidente de la comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios en la Cámara baja.

Además, manifestó su preocupación por la designación de policías, que puede provocar que "otras tareas propias de la función queden al descubierto, tales como patrullajes y la atención a los llamados al Central de Atención de Emergencias 911″.

Fuente: Diputados Bonaerenses