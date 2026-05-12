La Cámara de Diputados fue convocada a una sesión especial este jueves a las 11 impulsada por bloques opositores que buscan avanzar con la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El objetivo es que el funcionario responda sobre presuntas irregularidades vinculadas a su patrimonio y al manejo de recursos estatales.

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Para habilitar el debate, la oposición deberá reunir un quórum de 129 legisladores. En el temario figuran cuatro proyectos, entre ellos uno que plantea la posibilidad de impulsar una moción de censura contra el funcionario nacional.

Las iniciativas fueron presentadas por diputados de distintos espacios opositores, entre ellos la Coalición Cívica, sectores del radicalismo crítico, Provincias Unidas y el Frente de Izquierda. Aunque Unión por la Patria no firmó los proyectos, sus legisladores anticiparon que participarán de la sesión.

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Los impulsores de la convocatoria reconocen que los expedientes no cuentan con dictamen de comisión, por lo que buscarán emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para que comiencen a tratar los proyectos.

El pedido de interpelación se basa en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que habilita a cualquiera de las cámaras del Congreso a convocar al jefe de Gabinete para brindar informes. En caso de prosperar una eventual moción de censura, el mecanismo podría derivar en la remoción del funcionario.

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