La guerra iniciada por Rusia en 2022 alcanzó en 2025 su pico de letalidad para los civiles. Según la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU, se verificaron 2.514 muertes y 12.142 heridos por violencia vinculada al conflicto, casi todos en ataques contra áreas bajo control ucraniano.

El informe subraya un dato alarmante: más de un tercio de las víctimas se encontraba lejos de las líneas del frente al momento de los ataques, lo que expone que ningún punto del país resulta completamente seguro para la población civil.

Durante 2025, Moscú intensificó su ofensiva aérea con drones y misiles de largo alcance sobre centros urbanos. En uno de los episodios más recientes, Rusia lanzó en una sola noche 242 drones y decenas de misiles contra varias ciudades, golpeando infraestructura energética y dejando a cientos de miles de personas sin electricidad ni calefacción en pleno invierno.

La ONU precisó que las bajas civiles del último año fueron 31% superiores a las de 2024 y 70% mayores que las de 2023. “El aumento no se explica solo por la intensidad de los combates, sino por el uso expandido de armas de largo alcance que elevó el riesgo para civiles en todo el país”, señaló Danielle Bell, jefa de la misión en Ucrania.

El ataque más mortífero documentado ocurrió el 19 de noviembre en la ciudad de Ternópil, donde murieron al menos 38 civiles, incluidos ocho niños. Desde febrero de 2022, la ONU contabiliza más de 14.900 civiles muertos, aunque advierte que la cifra real podría ser mayor por la falta de acceso a territorios ocupados y zonas cercanas al frente.

Fuente: CNN