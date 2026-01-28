La obra infantil Otro mundo – Donde el amor es posible, escrita y dirigida por Elida Dionisi, se presentará este viernes 30 desde las 19:00 en La cabaña del té del Bosque Peralta Ramos.

Otro mundo – Donde el amor es posible se presenta como una propuesta llena de magia y humor que invita a grandes y chicos a explorar un mundo donde la imaginación no tiene límites y todo puede suceder.

Esta producción cuenta con un elenco de 16 personajes, música en vivo a cargo de Jack y los Inquilinos, 11 canciones originales y una puesta en escena colmada de color, con escenografía y vestuario íntegramente originales.

Destacada como “una experiencia musical que combina fantasía, humor y emoción, para vivir en familia”, quienes deseen conocer las próximas presentaciones de la obra pueden hacerlo a través del Instagram @otromundooficialmdp.

