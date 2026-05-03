La muestra dedicada a Fernando Maza continúa su itinerancia federal y ya puede visitarse en el Museo MAR, uno de los principales espacios culturales de la ciudad. La propuesta invita a recorrer distintas etapas de la producción del artista, con un enfoque que pone el acento en la construcción de su lenguaje visual.

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Bajo el título “La construcción de la pintura”, la exhibición reúne más de 50 obras entre óleos y acuarelas, que permiten explorar la evolución estética de Maza a lo largo de su carrera. La curaduría busca alejarse de una retrospectiva tradicional y, en cambio, mostrar cómo el artista desarrolló su identidad plástica a través del tiempo.

La llegada a Mar del Plata forma parte de un recorrido que ya tuvo su paso por el Museo Nacional de Bellas Artes y que continuará por otras ciudades del país, consolidando el carácter itinerante de la propuesta.

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Desde la organización destacan que la muestra permite adentrarse en el universo de un artista de proyección internacional, cuya obra combina elementos de la pintura metafísica con una mirada personal sobre la representación. En ese sentido, la exhibición se presenta como una oportunidad para redescubrir a una figura clave del arte argentino contemporáneo.

Con entrada libre y abierta al público, la iniciativa refuerza el rol del Museo MAR como un espacio central para la difusión cultural, acercando producciones de relevancia nacional a la comunidad local y a quienes visitan la ciudad.

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