Por Marcelo Gobello

En momentos en que los libros de Borges no siempre se encuentran con facilidad y su obra aparece fragmentada en catálogos incompletos, el relanzamiento de su producción integral restituye una presencia fundamental en las librerías y reactiva el vínculo con uno de los autores esenciales de la lengua española, justo cuando se cumplen 40 años de su muerte.

Como antesala de la conmemoración por las cuatro décadas de su fallecimiento, la obra completa de Jorge Luis Borges volverá a las librerías de Iberoamérica a partir de enero de 2026, en un ambicioso relanzamiento editorial que busca recuperar de manera integral el legado de uno de los escritores más influyentes del Siglo XX. La iniciativa estará a cargo de Alfaguara, que comenzará a publicar en distintas etapas los volúmenes que reúnen la totalidad de su producción: cuentos, ensayos, poesía y conferencias. El proyecto coincide con un aniversario cargado de simbolismo: Borges falleció el 14 de junio de 1986, por lo que en 2026 se cumplirán cuarenta años de su partida.

Borges (derecha) en Mar del Plata en 1935, junto a Victoria Ocampo y Adolfo Bioy Casares.

En una primera etapa, desde el 22 de enero, llegarán a las librerías Cuentos completos, Ensayos completos y Poesía completa. Más adelante, a lo largo del mismo año, se sumarán títulos fundamentales como El Aleph, El informe de Brodie y El tango, además de un volumen de conferencias. Para noviembre está prevista la aparición de obras clave como Ficciones, Historia universal de la infamia, El oro de los tigres y Curso de literatura inglesa y norteamericana.

En Argentina, la obra seguirá siendo publicada bajo la histórica editorial Sudamericana, lo que garantiza que estas reediciones también estarán disponibles en el mercado local. Para los lectores marplatenses, significa una oportunidad concreta de volver a encontrar -o descubrir por primera vez- la obra borgiana en librerías de la ciudad, en ediciones actualizadas y cuidadas, en un contexto donde muchos de sus títulos han circulado de manera discontinua o directamente han estado agotados.

Más que un simple relanzamiento editorial, este regreso representa un hecho cultural de peso. La literatura de Borges, atravesada por laberintos, espejos, bibliotecas infinitas y reflexiones sobre el tiempo y la identidad, continúa dialogando con nuevas generaciones y reafirma su vigencia en un mundo que sigue interrogándose sobre la memoria, el lenguaje y el sentido de la realidad.

Para Mar del Plata, ciudad de fuerte tradición cultural y lectores atentos, esta reedición se presenta como una invitación a volver sobre una obra que nunca dejó de ser contemporánea, y que ahora recupera, por fin, una presencia completa y sostenida en las vidrieras y mesas de novedades.