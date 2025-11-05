Por Marcelo Gobello

La elección tiene peso simbólico, la novela de Manuel Puig, publicada en 1976, es uno de los textos fundamentales de la literatura argentina contemporánea.

Ambientada en una cárcel durante los años de represión política, narra la convivencia entre Valentín, militante revolucionario preso, y Molina, encarcelado por homosexualidad. A través de relatos, fantasías y confidencias, la relación entre ambos desarma prejuicios y redefine la frontera entre amor, deseo y resistencia.

La película está dirigida por Bill Condon, uno de los realizadores más prestigiosos del cine estadounidense actual. Condon es ganador del Premio Oscar por Gods and Monsters (1998), autor de la celebrada Kinsey (2004) y responsable de grandes producciones como Dreamgirls (2006) y la versión en acción real de Beauty and the Beast (2017).

En toda su filmografía, Condon se muestra particularmente hábil para dirigir actores, trabajar el drama íntimo y explorar personajes atravesados por la sensibilidad, la memoria y el deseo. No es casual, entonces, que una obra como El beso de la mujer araña, donde el amor, la imaginación y la política conviven en una celda, encuentre en él un intérprete ideal.

El elenco principal reúne a tres figuras de fuerte presencia y temperamento interpretativo. Diego Luna encarna a Valentín, el preso político que resiste a partir de sus convicciones, su fragilidad y su humanidad. Tonatiuh Elizarraraz ofrece una construcción delicada y profunda de Molina, el preso homosexual que encuentra en las fantasías cinematográficas una forma de resistencia emocional. Y en el rol de Aurora, la actriz idealizada que Molina recrea y reinventa dentro del relato, aparece Jennifer Lopez, aportando un brillo enigmático que subraya el poder del cine como refugio y espejismo.

La colaboración entre estos intérpretes y la sensibilidad de Condon para el drama íntimo prometen una versión renovada de la obra: fiel a la esencia literaria de Puig, pero también atenta a los debates contemporáneos sobre identidad, representación, sexualidad y poder.

La historia fue llevada al cine por primera vez en 1985 por Héctor Babenco. Y aquí aparece un lazo aún más profundo: Babenco era marplatense. Nacido en nuestra ciudad, formado en Brasil y proyectado al mundo, Babenco se convirtió en una figura central del cine latinoamericano. Su versión de El beso de la mujer araña, con William Hurt (que ganó un Oscar como Mejor Actor por su papel en la misma) y Raúl Juliá, transformó la novela en un clásico internacional y contribuyó a que Puig alcanzara un reconocimiento global.

Pero el vínculo de Babenco con Mar del Plata no se limita al nacimiento. Fue invitado y homenajeado en distintas ediciones del Festival, donde su cine —humano, político y lleno de intensidad emocional— siempre fue recibido con devoción cinéfila.

Que esta historia regrese ahora, en una nueva lectura, es también un homenaje involuntario pero poderoso a su legado: la idea de que el cine puede tender puentes entre el mundo íntimo y la historia colectiva. Abrir el festival con esta película no es solo la presentación de un título esperado: es un gesto cultural, una conversación entre generaciones, estilos y formas de entender el cine.

La proyección de apertura se llevará a cabo el jueves 6 de noviembre en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium.