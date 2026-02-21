La actriz de la exitosa serie “Gambito de Dama”, Anya Taylor-Joy, volverá a protagonizar una ambiciosa apuesta televisiva con el estreno de Lucky, una serie dramática que combina crimen, tensión y secretos del pasado. La producción, que llegará a Apple TV+, ya genera expectativa entre los fanáticos por su atrapante historia y su elenco de primer nivel. La modelo también será producctora ejecutiva a través de su productora Ladykiller.

Después del lanzamiento inicial, la plataforma tiene planificado estrenar un nuevo episodio cada semana hasta el 19 de agosto, manteniendo el interés de los espectadores durante todo el verano en el hemisferio norte.

Basada en la novela homónima de Marissa Stapley, la historia sigue a una estafadora talentosa que toda su vida se ha valido del engaño para sobrevivir, pero que ahora ve cómo su pasado vuelve para perseguirla. Tras un robo que sale mal, la protagonista se encuentra huyendo, perseguida tanto por el FBI como por un peligroso jefe del crimen que quiere ajustarle cuentas.

El elenco también incluye a Annette Bening, Aunjanue Ellis-Taylor, Timothy Olyphant y Drew Starkey. La serie además fue escrita por Jonathan Tropper (“Your Friends & Neighbors,” “See,” “The Adam Project”), quien también se desempeña como co-showrunner y productor ejecutivo, a través de su marca Tropper Ink y bajo su acuerdo general con Apple TV+, junto con la co-showrunner Cassie Pappas (“Silo,” “Griselda”).

La serie cuenta con la producción ejecutiva de Reese Witherspoon y Lauren Neustadter para Hello Sunshine, parte de Candle Media. Jonathan Van Tulleken dirigirá varios episodios, incluido el piloto, y actuará como productor ejecutivo. Además, el ganador del premio Emmy Greg Yaitanes y Jet Wilkinson dirigirán dos episodios cada uno.

El film promete ser uno de los estrenos más hablados de 2026 y suma a la carrera de Anya Taylor-Joy otro proyecto de gran perfil tras su paso por grandes títulos tanto en cine como en televisión. Se estrenará en Argentina el 15 de julio de 2026 por la plataforma de Apple TV.