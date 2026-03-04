Cuatro novedades llegan esta semana a los cines de Mar del Plata. La destacada es ¡La novia!, dirigida por Maggie Gyllenhaal y con una gran dupla protagónica: Jessie Buckley y Christian Bale. También llega oficialmente el nuevo film de Pixar, Hoppers: operación castor, la última ganadora del Festival de Cine de Mar del Plata Calle Málaga y el policial Muerte en invierno con Emma Thompson.

¡La novia! dirigida por Maggie Gyllenhaal, con Jessie Buckley, Christian Bale, Peter Sarsgaard.

-En el Chicago de los años 30, Frankenstein convence al Dr. Euphronius para crearle una compañera. El experimento revive a una mujer asesinada, dando origen a una criatura cuya búsqueda de identidad desata un romance inesperado, persecución policial y un profundo cambio social.

Hoppers: operación castor dirigida por Daniel Chong, con las voces de Piper Curda, Bobby Moynihan, Jon Hamm.

-Mabel, una joven capaz de transferir su mente a un castor robótico, se infiltra en el mundo salvaje para proteger la naturaleza. Junto al Rey Jorge, un castor real, liderará a los animales en una épica batalla para detener los planes destructivos del alcalde.

Calle Málaga dirigida por Maryam Touzani, con Carmen Maura, Marta Etura, Ahmed Boulane.

-María Ángeles, una vital española de 79 años afincada en Tánger, ve su mundo tambalearse cuando su hija llega desde Madrid dispuesta a vender su casa. En su lucha por defender su hogar y sus recuerdos, la protagonista redescubrirá que nunca es tarde para el amor y el deseo.

Muerte en invierno dirigida por Brian Kirk, con Emma Thompson, Judy Greer, Marc Menchaca.

-Durante un viaje por el gélido norte de Minnesota, una mujer presencia el secuestro de una adolescente. Sin señal telefónica y a kilómetros de la civilización, deberá confiar en su instinto para rescatar a la joven en una lucha desesperada contra el tiempo y el clima.