Por Evelyn Marzoa

En el año 2024 comenzó la transmisión de la novela que RTVE (Corporación de Radio y Televisión Española) encargó a Bambú Producciones, historia que se sitúa en el año 1763 en un valle rural de España, la cual tiene como protagonista a Adriana (Roció Suárez de Puga) una joven valiente y determinada a proteger a su familia y seguir los deseos de su corazón.

La historia comienza a ensombrecerse cuando una traición y la muerte de su padre la obliga a mudarse a un valle aislado y someterse a un matrimonio arreglado con el hijo de un duque. Lejos está de ser este el único infortunio, aparte de que el amor de su vida es el hermano de su prometido, muchas historias se entrelazan entre los personajes a la par del amor, la pasión, los secretos y la traición. No falta el triángulo amoroso, la distinción de clases y una fuerte presencia antagonista que carece de todo sentido de la ética.

Uno de los puntos por los cuales destaca la novela es por su reparto, en el cual algunos papeles principales son interpretados por actores emergentes o que este es su despegue de pantalla, tales como para Roció Suárez de Puga, Emma Guilera (Bárbara) y Marina Sabadell (Irene).

La fuerte presencia de personajes femeninos empoderados y la selección de rostros naturales (no “iPhone face”, no botox, no cirugías) le dan el toque realista adecuado a la época y permite que te sumerjas en la historia con total entrega. La escenografía no se queda atrás, acompañan a la Casa Grande y a la Casa Pequeña un paisaje terroso y montañoso en medio de la naturaleza.

La ambientación cuidada al detalle, con muebles y vestimentas apropiadas del siglo XVIII demuestran una producción a gran escala, siguiendo los pasos de la aclamada Downton Abbey.

En el año 2024 fue premiada a la Mejor Serie de Emisión Diaria en el Festival Internacional de Cine de Almería y este año, luego de celebrar su primer aniversario con un récord de audiencia, compite por los premios Emmy Internacional 2025 en categoría Mejor Telenovela contra Regreso a Las Sabinas (Disney+), Deha (Turquía) y Mania de Você (Brasil). La 53ª Gala Internacional de los Premios Emmy se llevará a cabo el lunes 24 de noviembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.