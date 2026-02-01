La Secretaría de Educación abrirá una nueva instancia de inscripción para los cursos de Formación Profesional el 18 de febrero a las 09:00, mediante un formulario online disponible en el sitio web oficial del Municipio (www.mardelplata.gob.ar/inscripcionFP2026), con propuestas gratuitas en Mar del Plata y Batán.

La inscripción estará organizada en dos etapas obligatorias: una virtual y otra presencial. Hasta que no se completen ambas instancias, el estudiante no tendrá reservado su cupo.

Una vez finalizada la inscripción online, los aspirantes deberán presentarse con la documentación impresa requerida en la institución educativa correspondiente al curso elegido.

Las Escuelas de Formación Profesional tienen como objetivo formar trabajadores con conocimientos sólidos, capaces de integrarse en las distintas etapas de la cadena productiva. Los cursos están destinados a personas mayores de 16 años, con estudios primarios completos, que deseen adquirir nuevas habilidades para fortalecer su perfil laboral o emprender de manera independiente.

Las propuestas se desarrollan en sedes ubicadas en los barrios Don Bosco, Las Américas, Cerrito Sur, Villa Lourdes, Centenario, Chauvin, Las Dalias, Villa Primera, Punta Mogotes y 2 de Abril.

