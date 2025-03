Locutora, periodista y docente. Mariana Gérez es una de las caras más conocidas de los medios de comunicación de Mar del Plata y una de las que hizo punta allá por mediados de los 90’s, cuando las mujeres comenzaron a ganar espacio en los medios de comunicación y especialmente en el ámbito de las noticias, que era mayormente un mundo de hombres. “Cuando entré en una radio en 1996 eran todos hombres y tuve la suerte de entrar como primera mujer a trabajar delante de un micrófono. Salvo honrosas excepciones, el lugar de las mujeres en los medios estaba bastante relegado a acompañar al conductor”.

Oriunda de San Agustín, partido de Balcarce, Gérez se sintió identificada con la comunicación desde chica. “Me sentía muy cómoda en todo lo que era exponerme públicamente, desde los actos del colegio hasta tener que hablar o leer. Cuando el profesor decía ‘a ver quién lee en voz alta’ y nadie quería. A mí me gustaba. Y cuando vine a Mar del Plata, que no tenía idea qué carrera estudiar, fui al Centro de Orientación Vocacional de la Universidad Nacional de Mar del Plata y me dieron una carpeta enorme. Empecé a buscar y al final estaba locución y periodismo. Y cuando vi esas dos carreras dije, esto es lo que me gusta, esto es lo que yo quiero hacer”, cuenta en diálogo con El Marplatense.

La periodista asegura que inmediatamente se vio trabajando en medios de comunicación así que se inscribió en la carrera de Locución, aunque también estudió Magisterio. En 1995 se recibió de ambas carreras y un año después ingresó a trabajar en Radio Brisas, que era una radio de noticias, lo que la llevó a pensar que debía estudiar Periodismo: “Más allá de que el periodismo es un oficio, que por supuesto nunca debería dejar de serlo, que el trabajo en la calle es sumamente importante y que esta avidez de preguntar la debemos tener siempre, quería tener la formación periodística. Así que me inscribí en DeporTEA y en el 2000 me recibí”.

En medio de todo este proceso, Gérez fue madre. Y si muchas mujeres relegan lo profesional en post de la maternidad, ella tenía claro el camino a seguir. “A mí siempre me gustó mucho lo que hacía. Cuando te dicen eso elegir lo que te guste mucho y sentirás que no estás trabajando, a mí me pasó. Mi hija nació el 9 de septiembre de 1999 y en octubre ya había que hacer un programa especial por las elecciones. Yo estaba de licencia, pero me dijeron que sería bueno que participara. Así que estuve en la radio y mientras amantaba a mi hija. Ella se crió prácticamente en los medios. Siempre supo que su mamá trabaja de esto y lo valoró”, comenta.

-Primero estudiaste locución. Estimo que pensabas ejercer la profesión principalmente en radio…

Si tengo que decirte la verdad, yo ya estaba trabajando en radio, pero mi sueño era conducir un noticiero. Era eso lo que me más me gustaba y me gustaba mucho el tema de hacer preguntas y en todos los programas periodísticos tuve la posibilidad de acompañar a algún conductor. Sentía que me gustaba mucho eso, me gustaba pensar en el entrevistado, escuchar al entrevistado para repreguntar y me parece que eso fue clave en el momento de pensar cuál es mi sueño. Y qué es lo que me gustaría hacer.

-En 2004 entraste a Canal 10 y ahí su cara se hizo conocida. ¿Cómo fue eso?

Totalmente distinto porque después de haber trabajado ocho años en radio, en una radio escuchada, se dio algo que me habían dicho: en un año de televisión te van a conocer el doble que en los ocho en radio. La verdad que fue un poco así. La visibilidad que te da la tele es distinta y fue un momento también donde se miraban mucho más las noticias, aunque creo que igualmente tenemos un público todavía que le gusta mirar los noticieros. Obviamente los más jóvenes no consumen noticieros, pero todavía hay un público que sí y alguien me dijo una vez que tenemos que pensar en el público que tenemos, en las audiencias que hoy contamos. Por supuesto que hay que mirar y tener una mirada amplia, incorporar nuevas tecnologías, nuevos formatos, nuevas ideas, pero también tenemos que pensar a qué público le estamos hablando. Me parece que eso también es fundamental.

Gérez asegura que desde chica se sintió atraida por la comunicación.

-¿Cómo te ves aplicándote a estos nuevos medios, como el streaming?

Creo que no tendría problema en adaptarme a lo que fuese, de hecho creo que hemos cambiado muchas cosas. El noticiero que hacíamos nosotros hace veinte años ya no es el mismo. El formalismo, cómo uno se para frente cámaras, las cosas que podemos hablar, no son las mismas. Hubo una evolución. Entonces me parece que también hay que aplicarlo a los nuevos formatos, que de poco uno se va aggiornando y que es importante hacerlo.

-Antes los noticieros eran de información dura. Ahora el conductor tiene que relacionarse con otro tipo de contenido, incluso noticias de la farándula. ¿Cómo te llevás con eso?

A veces la realidad es tan dura que lo requiere. Requiere un poco cortar, que en medio de tanto robo, balacera, muertos, inseguridad, que sea algo para relajar un poco, para distender. Que sea un segmento, porque es parte de la vida, de la realidad. Entonces hay muchas cosas que también está bueno contarlas y que distiende. No tiene que ser lo central, obviamente nuestro objetivo es otro, pero me parece bien que esté.

-Y convivir con tanta noticia dura, ¿te involucra desde lo emocional o aprendiste a tomar la distancia necesaria?

Tomo la distancia, sobre todo cuando tengo que entrevistar, pero hay cosas que realmente me golpean. A mí particularmente todo lo que tenga que ver con la vulneración de los niños, casos de pedofilia, o con los adultos mayores, me impacta muchísimo. Es algo que me llega particularmente. Obviamente cuando te toca entrevistar a la madre de un chico que se murió víctima de la inseguridad, o por una enfermedad, es muy duro y me golpea. Trato un poco de despojarme y decir ‘bueno, estoy haciendo esto aquí y ahora’, pero terminás y te queda esa sensación y esa cosa de decir, ‘qué duro, qué terrible y que no me toque’. Esa es la realidad, pero me parece que tenemos que trabajar también de esa manera, como probablemente lo hagan en otras profesiones.

-¿Te ves trabajando en los medios hasta el momento en que dejes de trabajar?

Es lo que me gustaría. No sé si en la tele, en la radio o en otro formato. Pero sí sé que me gusta mucho lo que hago y me parece que hay muchas formas también de hacer periodismo y que todas son válidas. Eso también trato de transmitirle mucho a mis alumnos, que periodismo se puede hacer de muchas maneras, que no piensen que es sólo llegar a la tele o a la radio o escribir en un medio digital, que también periodismo -y del bueno- se puede hacer siendo un genial productor. Es muy amplio esto y hay que buscar en la veta que sea. Si es lo que realmente te gusta, vas a laburar de esto.

MIRADA DE MUJER

Una amplia trayectoria al frente del noticiero en Canal 10, con una experiencia muy satisfactoria también por la TV Pública, y muchos años en radios como Brisas o Mitre Mar del Plata. Mariana Gérez es una personalidad habitual de los medios, pero tal vez no todo fue tan sencillo en un comienzo, cuando las mujeres no tenían una presencia de tanto protagonismo. “Cuando yo entré a la radio no se tomaban mujeres. Eran todos hombres locutores, hombres conductores. Cuando se abrió un casting para mujeres, yo estaba trabajando de maestra en un jardín de infantes, pero tuve que elegir, porque los horarios no eran compatibles, y elegí la radio. No me arrepiento, por supuesto”.

Como cuenta la locutora y periodista, “en un momento en el que eran todos hombres, tuve la suerte de entrar como primera mujer a trabajar ahí delante de un micrófono. En la radio de alguna manera también la mujer tuvo que hacer su lugar. Salvo algunos nombres que ya estaban instalados, pocas mujeres podían llegar a conducir un programa, a hacer algo periodístico”.

-En el presente sentís el cambio en ese sentido como algo real o sólo desde lo discursivo.

Creo que sí, que se le dio más lugar a la mujer, que tuvo mucho que ver en la evolución que han tenido los medios. Esto de entender que básicamente tiene que ver con las capacidades que tenemos por igual, Y que los derechos deben ser por igual. Seguramente en los cargos ejecutivos hay más hombres todavía, de a poco me parece que se está instalando también un poco más eso. La importancia de que estén y que también que los salarios sean iguales para unos y otros.

-¿Pensás que el género condiciona la mirada que pueda tener un periodista?

Condiciona en el sentido que las mujeres tenemos una sensibilidad especial y una mirada distinta. A mí me parece que la igualdad tiene que estar, pero los géneros somos diferentes. Claramente las mujeres vamos a ver cosas que probablemente los hombres no vean. Y que quizás la sensibilidad que podemos tener siendo madres o no, me parece que es distinta. Pero no creo que sea un condicionante para hacer una u otra cosa. Creo perfectamente que un hombre puede hacer una nota a una mujer que recién ha parido un hijo, como las mujeres también podemos hacer una nota en una cancha de fútbol y hasta entrar al vestuario.