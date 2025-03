La *Dra. Florencia Cayrol, Lic. en biotecnología de la Universidad Nacional de Quilmes, Dra. de la UBA e investigadora adjunta CONICET y docente universitaria, que fue distinguida en el 2023 por el HPC dado su aporte a la ciencia en el marco de las mujeres en la ciencia, se refiere a su condición de investigadora mujer, y si ello afectó a su carrera.

¿Cuál es su visión sobre cómo está la mujer hoy particularmente en lo que es su área en el campo de la ciencia, de la investigación; qué reflexión le merece este 8M?

"Históricamente siempre hubo un sesgo, una limitación muy evidente para las mujeres en el área de investigación, en el acceso a las universidades, a las carreras, el acceso a poder dirigir un laboratorio", afirmó la Dra. Cayrol.

“Recordemos el caso de Marie Curie, que fue la primera mujer que ganó dos premios Nobel y realmente se los dieron porque el marido con quien trabajaba luchó cuando le dieron el primer premio a él, finalmente se lo dieron a los dos, porque ambos habían participado de forma igualitaria”, aseguró.

Continuó: “Eso históricamente siguió sucediendo, y es el día de hoy en que llegamos y todavía si ustedes ven los premios Nobel, por ejemplo, cuesta mucho encontrar mujeres ganadoras, o sea, sigue realmente muy desparejo a pesar de que las mujeres estamos en todas las áreas de investigación y aportando en forma significativa el avance tecnológico y de la ciencia”.

“Igualmente hace bastantes años esto ha ido mejorando. Hay un montón de programas y se ha invertido mucho en poner a la mujer a la altura, distinguirla y visualizar su trabajo para que esto no ocurra. Así que yo creo que se ha avanzado muchísimo, aunque, es muy diferente también dependiendo la región del mundo”, destacó Cayrol.

“Hay algunos países, por ejemplo, en la Argentina, que son bastante igualitarios en cuanto al acceso a las carreras para estudiar y demás aspectos, eso sí está bastante bien, estamos bien posicionados, pero sigue habiendo algún problema en la etapa donde se definen las políticas de estado por ejemplo, o donde se dirigen los institutos, en esos puestos de liderazgo: ahí es donde encontramos que nuevamente se invierte la proporción de mujeres y hombres, y siempre sigue habiendo muchos más hombres”, subrayó la Dra.

“Aunque hay que reconocer que en los últimos años hemos tenido directoras del Conicet, directoras de institutos y demás, así que de a poco esa representación fue mejorando”, aseveró.

"Hoy en día tanto en Argentina como en el mundo con toda esta movida o movimiento “anti woke” como le dicen, va a ir en detrimento de todo ese camino que se hizo y se logró. Seguramente vamos a ver los resultados de lo que está pasando hoy, más adelante", sostuvo.

Algo más sobre el liderazgo de las mujeres: “En las posiciones de liderazgo en el área de ciencia y tecnología, de hecho, un tema que en toda mi carrera yo no había sentido tener una diferencia con respecto a los varones, después con el tiempo me di cuenta de que hubo una situación particular en la universidad en los primeros pasos cuando quise hacer una pasantía y ahí sí sufrí maltrato que tenía que ver con el género. Lo que pasa es que yo tengo una personalidad que me permitió lograr atravesar esa circunstancia y no me determinó un problema, y seguramente pasé por momentos similares donde yo no identificaba esos malos tratos”, remarcó Cayrol.

“Pero hasta ese momento digamos más que esta mala experiencia que había tenido, no había sentido que había tenido otra. Distinto fue cuando fui mamá en el medio de la pandemia, comencé a recibir algunas distinciones como la de L´Oréal UNESCO para las mujeres de la ciencia, tanto el nacional como el internacional, la del Women Economic Forum, o sea, varias distinciones que me pusieron ahí en un lugar de divulgación, de conocimiento y de visibilización a mi trabajo”, explicó.

De igual manera, la Licenciada expuso que “lo que me pasó es que no encontré contención en el sentido de poder sostener todas esas oportunidades que se me dan en el momento que estoy siendo mamá. De alguna forma lo pude lograr, pero con mucho desgaste tanto emocional, como psicológico y con un esfuerzo sobrehumano”.

Y contó que “a raíz de eso se generó un proyecto que de hecho ahora en abril lo vamos a presentar con mi socia, que se llama “Última Milla” y que justamente lo que busca es promover, sostener, difundir y ayudar a todas esas mujeres que de alguna forma, a pesar de todo, llegamos a ciertos lugares, y que nos podamos quedar ahí, mantener ese status, y que en el momento en que tenemos responsabilidades de cuidado, sean hijos o sean familiares, que muchas veces recaen sobre las mujeres, poder tener un sostén para esto”.

“Creo que a veces no se habla del tema de las responsabilidades de cuidado para las mujeres, que por más que yo tengo mi pareja, el papá de mi hijo lo educa casi a la par conmigo, pero igualmente hay cosas que, desde lo académico, desde el ambiente de ciencia y tecnología, son aspectos que no se contemplan para ayudarnos a poder seguir en nuestro rol”, continuó Cayrol.

Me parece que la clave está en el rol de la mujer en la ciencia y con esto la desigualdad de género, en las posiciones de liderazgo por sobre todo y en sostener a esas pocas mujeres que llegan cuando tienen responsabilidad de cuidado.

Esos son los dos puntos que me parece que todavía tanto a nivel país como a nivel mundial estamos flojos.

¿Cómo cómo ves el futuro de la mujer en el estado, la política, el clero, empresas y demás instituciones?

No creo que nadie tenga la respuesta para estar seguro de que algo va a pasar o no va a pasar, porque ahora justo en esta coyuntura mundial y del país me hace pensar que quizás hasta un montón de cosas que se lograron, vayan un poco para atrás. Entonces, en ese sentido soy cauta. Es cierto que llegaron a presidentas, gobernadoras, etc., o sea, hay mujeres en la mayoría de las áreas y de los sectores en nuestro país, al menos. Pero siempre para nosotras cuesta un poco más, o mucho más.

“Quizás son muy criticadas, en términos más duros, y siempre se les exigen un poco más. Pero bueno, vamos a ver, dependiendo del sector también pasa una cosa u otra. En la iglesia estaría buenísimo que la mujer tenga roles como los sacerdotes, por ejemplo. Entiendo que la iglesia católica, están trabajando para que haya mujeres, y que el Papa Francisco tuvo acciones de dejar entrar a hermanas y demás a puestos reservados para hombres solamente. Creo que ha dejado abierto un poco el abanico para qué tipo de actividades se puedan hacer, es decir, las amplió. Todavía no llegamos al momento de que haya una mujer cura. Pero entiendo que Francisco amplió mucho el acceso de las mujeres a distintas áreas en la iglesia. Sería genial que no tengamos que discutir esto de la desigualdad de género y demás, sino que por el contrario esto sea una simple cuestión de aptitudes y que haya por igual mujeres y varones en todas las áreas de la sociedad”, dijo en diálogo con El Marplatense.

“Yo creo que íbamos en ese camino y ahora pongo un signo de pregunta sobre qué es lo que va a pasar en base a la coyuntura actual en nuestro país y en el mundo”, finalizó.

