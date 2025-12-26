Una mujer conocida por los vecinos como “la mujer de los cuchillos” fue demorada por la Policía en Mar de las Pampas luego de amenazar a un grupo de agentes con un cuchillo de 45 centímetros. La intervención se produjo tras un llamado de alerta por su comportamiento errático en la vía pública.

Según testigos, días antes la mujer se había cortado un dedo y lo arrojó al mar dentro de un frasco como parte de un ritual Umbanda.

En las horas previas al hecho fue vista con la mano vendada, gritando frases incoherentes y realizando movimientos extraños. Cuando los efectivos se acercaron para asistirla, reaccionó de manera violenta y los atacó, por lo que debieron disuadirla con disparos sobre la arena.

Durante la requisa, los agentes constataron que llevaba ocultos entre sus pertenencias siete cuchillos adicionales de distintos tamaños, además del que utilizó para amenazar al personal policial. La mujer fue trasladada a la Comisaría Tercera de Mar de las Pampas, donde se verificó que ya estaba imputada en una causa por “robo y amenazas” iniciada el día anterior.

El hecho fue caratulado preventivamente como “atentado contra la autoridad” y quedó bajo la órbita de la Fiscalía Nº7, a cargo del doctor Juan Pablo Calderón, que dispuso las actuaciones correspondientes mientras continúan las pericias psiquiátricas.

Fuente: con información de DIB