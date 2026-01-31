La Argentina registró por primera vez desde 2002 un aumento de 0,5 puntos en la tasa de mortalidad infantil, según datos oficiales difundidos por el Ministerio de Salud. El incremento se produjo entre 2023 y 2024 y alcanzó a todo el territorio nacional, con mayores impactos en algunas provincias del norte del país.

De acuerdo con el informe de Estadísticas Vitales, la tasa pasó de 8 a 8,5 muertes cada 1000 nacidos vivos. Durante 2024 se contabilizaron 3513 fallecimientos de niños menores de 12 meses en todo el país.

Las provincias con las tasas más elevadas fueron Corrientes, con 14 muertes infantiles por cada 1.000 nacidos vivos; Chaco, con 11,8; y La Rioja, con 11,7. En tanto, Formosa y Santiago del Estero registraron 10,7 muertes infantiles.

En el otro extremo, la Ciudad de Buenos Aires presentó el índice más bajo del país, con 4,9 fallecimientos por cada 1.000 nacidos vivos. La provincia de Buenos Aires registró 1236 muertes infantiles, seguida por Santa Fe, con 275, y Córdoba, con 231.

El informe señala que los únicos períodos recientes con incrementos fueron entre 2001 y 2002, 2006 y 2007, 2021 y 2022, y 2023 y 2024. Desde el año 2000, cuando la tasa era de 16,6, el indicador había mantenido una tendencia general descendente.

La tasa de mortalidad infantil es un indicador que expresa la relación entre el número de niños que mueren antes de cumplir un año de vida por cada 1000 nacimientos registrados en un período determinado y en una zona geográfica específica.

Fuente: con información de Noticias Argentinas